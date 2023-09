MARCHE NOCTURNE D’HALLOWEEN AU PAYS DE SALM ZA Av. Salm Senones, 31 octobre 2023, Senones.

Senones,Vosges

5e édition de la Marche Nocturne d’Halloween au Pays de Salm !

Nouveau parcours de 6 kms dans les rues et forêts de Senones jalonné de nombreuses animations terrifiantes, spectacles de feu…

Plusieurs points de contrôle tout au long de la marche.

Départ en continu de 18h30 à 20h30 depuis le parking du Collège (près du supermarché Colruyt)

Frissons garantis!

Un sachet de bonbons remis aux enfants déguisés !

5€ le repas soupe de potiron + saucisses à réserver par teléphone. Repas servi à la salle des fêtes.

Buvette, Vin Chaud et restauration Knack Frites Crêpes sur place également dans la Cour de l’abbaye.

Prévente des tickets possible à la Presse de Salm et au tabac Dom Calmet de Senones.

Convient aux enfants mais non accessible aux poussettes.

Chiens tenus en laisse autorisés.

N’oubliez pas vos lampes de poche !. Tout public

Mardi 2023-10-31 18:30:00 fin : 2023-10-31 23:00:00. 3 EUR.

ZA Av. Salm parking du Collège

Senones 88210 Vosges Grand Est



5th edition of the Halloween Night Walk in the Pays de Salm!

New 6-kilometer route through the streets and forests of Senones, with plenty of spooky entertainment, fire shows…

Several checkpoints along the way.

Continuous departure from the Collège parking lot (near the Colruyt supermarket) from 6.30 to 8.30 p.m

Thrills guaranteed!

Trick-or-treaters receive a bag of sweets!

5? for pumpkin soup + sausages, to be reserved by phone. Meal served in the village hall.

Refreshment bar, Vin Chaud and Knack Frites Crêpes also available in the Cour de l’abbaye.

Advance sales of tickets possible at the Presse de Salm and the tabac Dom Calmet in Senones.

Suitable for children, but not accessible to baby carriages.

Dogs on leashes permitted.

Don’t forget your flashlights!

¡5ª edición de la marcha nocturna de Halloween en el Pays de Salm!

Un nuevo recorrido de 6 km por las calles y bosques de Senones, con un montón de entretenimiento de miedo, espectáculos de fuego, etc.

Varios puntos de control a lo largo del recorrido.

Salida continua desde el aparcamiento del Collège (cerca del supermercado Colruyt) de 18.30 a 20.30 h

Emoción garantizada

Los participantes recibirán una bolsa de caramelos

5? para una comida de sopa de calabaza + salchichas, a reservar por teléfono. La comida se servirá en la sala del pueblo.

Barra de refrescos, vino caliente y Knack Frites Crêpes también disponibles en el Cour de l’abbaye.

Venta anticipada de entradas en la Presse de Salm y en el tabac Dom Calmet de Senones.

Adecuado para niños pero no accesible para cochecitos.

Se admiten perros con correa.

No olvide sus linternas

5. Ausgabe des Halloween-Nachtmarsches im Pays de Salm!

Neue 6 km lange Strecke durch die Straßen und Wälder von Senones, die von zahlreichen gruseligen Animationen, Feuershows usw. gesäumt wird.

Mehrere Kontrollpunkte während der gesamten Wanderung.

Start von 18.30 bis 20.30 Uhr auf dem Parkplatz des Collège (in der Nähe des Supermarkts Colruyt)

Gänsehaut ist garantiert!

Verkleidete Kinder erhalten eine Tüte mit Süßigkeiten!

5? das Essen Kürbissuppe + Würstchen, bitte telefonisch reservieren. Das Essen wird im Festsaal serviert.

Getränkestand, Glühwein und Knack-Pommes-Crêpes vor Ort auch im Abteihof.

Kartenvorverkauf in der Presse von Salm und im Tabakladen Dom Calmet in Senones möglich.

Für Kinder geeignet, aber nicht für Kinderwagen zugänglich.

An der Leine geführte Hunde sind erlaubt.

Taschenlampen nicht vergessen!

