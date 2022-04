Z-Une génération appelée “Z” Théâtre de la Verrière, 28 avril 2022, Lille.

Spectacle de la Compagnie Etc etc etcLa Cie Etc etc etc a travaillé pendant 7 ans pour le dispositif des élèves exclus (réservé à 6 collèges de Lille). Les élèves qui ont été exclus de leur collège pendant une semaine, sont accueillis dans un centre de prévention (Association Itinéraires) où ils effectuent du français, des mathématiques, du sport et du théâtre. Z trace le parcours d’un adolescent, Anthony ; à travers son milieu scolaire et familial. Anthony, c’est le mauvais élève, le cancre, celui du fond de la classe. Il est de ces élèves agités, indisciplinés et incompatibles au milieu scolaire. Certains professeurs le soutiennent, d’autres n’en peuvent plus. Lors d’un conseil de discipline, la sentence tombera, Anthony sera exclu définitivement du collège. Lien vers la page Facebook de la compagnie Texte Jacob Vouters et Antoine Domingos, mise en scène et scénographie Jacob Vouters, collaboration artistique Thomas Baelde et Antoine Domingos, avec Pierre Boudeulle, Anthony Drion, Nicolas Serluppus et Michaël Wiame, lumière Caroline Carliez, costumes Carolina Sepulveda, production compagnie Etc etc etc, coproduction Théâtre de l’Aventure et la Gare de Méricourt

