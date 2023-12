Théâtre amateur « Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz » Z.I. de la Rochette Josselin, 7 janvier 2024, Josselin.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 15:00:00

fin : 2024-01-07

L’association Petites Roches, créée en 2006, est un collectif de troupes de théâtre qui émanent de l’ADEC. Tous mes rêvent partent de gare d’Austerlitz de Mohamed Kacimi en est la concrétisation avec 6 comédiennes, deux metteur(e)s en scène, deux techniciens et un musicien. Cette pièce se veut un hommage à ces femmes recluses, enfermées dans la plus haute des solitudes, souvent, trop souvent même, victimes de la violence des hommes, et qui, privées de tout, parviennent tout de même à réinventer un monde où elles jouent à ne manquer ni de liberté ni d’humanité ». A 15h.

Z.I. de la Rochette

