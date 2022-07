Z-Festival France : Championnat pour foals du Stud-book Zangersheide Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Deauville

Z-Festival France : Championnat pour foals du Stud-book Zangersheide Deauville, 10 juillet 2022, Deauville. Z-Festival France : Championnat pour foals du Stud-book Zangersheide

14 avenue Ox and Bucks Pôle International du Cheval Longines Deauville Deauville Calvados Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks

2022-07-10 – 2022-07-10

Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks

Deauville

Calvados Z-Festival France : défilé de futurs champions à Deauville ! Pour la 5e année consécutive, le stud-book Zangersheide et son antenne française Z-France organisent le Z-Festival à Deauville. Unique championnat en France des foals inscrits au stud-book Zangersheide, ce rendez-vous a résolument pris le parti de l’excellence, présentant des poulains issus d’étalons prestigieux et de souches maternelles d’exception. Z-Festival France : défilé de futurs champions à Deauville ! Pour la 5e année consécutive, le stud-book Zangersheide et son antenne française Z-France organisent le Z-Festival à Deauville. Unique championnat en France des foals inscrits au… info@zangersheide.fr +33 2 31 14 04 04 http://www.zangersheide.com/ Z-Festival France : défilé de futurs champions à Deauville ! Pour la 5e année consécutive, le stud-book Zangersheide et son antenne française Z-France organisent le Z-Festival à Deauville. Unique championnat en France des foals inscrits au stud-book Zangersheide, ce rendez-vous a résolument pris le parti de l’excellence, présentant des poulains issus d’étalons prestigieux et de souches maternelles d’exception. Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Deauville

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Deauville Autres Lieu Deauville Adresse Deauville Calvados Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Ville Deauville lieuville Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Deauville Departement Calvados

Deauville Deauville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/deauville/

Z-Festival France : Championnat pour foals du Stud-book Zangersheide Deauville 2022-07-10 was last modified: by Z-Festival France : Championnat pour foals du Stud-book Zangersheide Deauville Deauville 10 juillet 2022 14 avenue Ox and Bucks Pôle International du Cheval Longines Deauville Deauville Calvados

Deauville Calvados