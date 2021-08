Z comme Zellenberg avec la famille Becker Les caves de Jean Becker, 18 septembre 2021, Zellenberg.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Les caves de Jean Becker

### Visitez une exploitation viticole de père en fils depuis 1848. Découvrez les vins Becker, le patrimoine en héritage d’une famille qui évolue depuis 13 générations dans la viticulture en Alsace, et depuis 20 ans en bio. Assistez aux visites guidées et découvrez les caves du domaine avec une belle collection de vaisselles vinaires et vieilles pompes à vin et robinets. Durant le mois de décembre 1944, un tiers du village de Zellenberg y vivait caché. Promenez vous dans la cour, près du corps de ferme, avec ses souvenirs d’une époque où le cheval était l’atout du vigneron, et observez chai équipé d’un monorail datant de 1936. Continuez votre visite avec la maison du vigneron, de style Haussmannien. Terminez votre visite par le caveau de dégustation et vente qui est l’ancien atelier de Tonnellerie. Une dégustation offerte de vin d’Alsace Bio Nature vous sera offerte. À la fin de votre visite, l’histoire du vin d’Alsace n’aura plus de secret pour vous !

Gratuit. Entrée libre. Les visites guidées se font à heure fixe, attention à bien arriver à l’heure : à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. Durée : 1h.

Les caves de Jean Becker 4 route d’Ostheim, 68340 Zellenberg Zellenberg Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00