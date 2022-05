Z (COMME Z) Monségur Monségur Catégories d’évènement: Gironde

Monségur

Z (COMME Z) Monségur, 17 mai 2022, Monségur. Z (COMME Z) Monségur

2022-05-17 19:15:00 – 2022-05-17 21:51:00

Monségur Gironde Monségur EUR 6.5 19H15 : Retransmission en directe de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes.

20H : Projection du film d’ouverture du festival de Cannes 2022 en avant-première.

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage… 19H15 : Retransmission en directe de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes.

20H : Projection du film d’ouverture du festival de Cannes 2022 en avant-première.

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage… +33 5 56 71 95 58 19H15 : Retransmission en directe de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes.

20H : Projection du film d’ouverture du festival de Cannes 2022 en avant-première.

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage… Entre-deux-mers

Monségur

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Monségur Autres Lieu Monségur Adresse Ville Monségur lieuville Monségur Departement Gironde

Monségur Monségur Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monsegur/

Z (COMME Z) Monségur 2022-05-17 was last modified: by Z (COMME Z) Monségur Monségur 17 mai 2022 Gironde Monségur

Monségur Gironde