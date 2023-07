Grand cabaret- repas festif du theatre ds habitants Z.A. LA PALUN Buis-les-Baronnies, 7 juillet 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Le Cabaret des Amis vous invite à un très joyeux repas festif !.

2023-07-07 21:00:00 fin : 2023-07-07 23:00:00. EUR.

Z.A. LA PALUN salle des fêtes LA PALUN

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Le Cabaret des Amis invites you to a very merry festive meal!

El Cabaret des Amis le invita a una comida festiva

Das Cabaret des Amis lädt Sie zu einem sehr fröhlichen Festmahl ein!

