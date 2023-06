Dédicace de Pierre Creet Z.A. la Cloutière Perrusson, 10 juin 2023, Perrusson.

Perrusson,Indre-et-Loire

L’ écrivain tourangeau Pierre CREET, auteur du fameux suspense psychologique La Grenouille Jaune dont l’intrigue se situe en région Centre-Val de Loire, dédicacera ses romans, dont sa nouveauté 2023 Drôles de vacanciers ! Un roman décomplexé, « pas commun », mais désopilant !.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 19:30:00. EUR.

Z.A. la Cloutière

Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The writer from Tours, Pierre CREET, author of the famous psychological thriller La Grenouille Jaune (The Yellow Frog), whose plot is set in the Centre-Val de Loire region, will sign his novels, including his new novel 2023 Drôles de vacanciers! A no-holds-barred, « unusual » but hilarious novel!

Der Schriftsteller Pierre CREET aus Tours, Autor des berühmten psychologischen Thrillers La Grenouille Jaune, dessen Handlung in der Region Centre-Val de Loire angesiedelt ist, wird seine Romane signieren, darunter auch seine Neuerscheinung 2023 Drôles de vacanciers! Ein unverkrampfter, « ungewöhnlicher », aber urkomischer Roman!

Mise à jour le 2023-05-31 par Loches Touraine Châteaux de la Loire