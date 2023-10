« Le Clan P fête ses 2 ans » Z.A. de Labaurie Eyzerac, 4 novembre 2023, Eyzerac.

Eyzerac,Dordogne

Vous pourrez vous restaurer sur place avec un menu unique :

Assiette de charcuterie

Magret de canard ENTIER / Pommes de terre grenailles

Dessert

MUSIQUE

Surprise………

On compte sur vous pour venir mettre le feuuuuu !.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Z.A. de Labaurie le Clan P

Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



You will be able to eat on site with a unique menu:

Charcuterie plate ?

Whole duck breast ? / Grilled potatoes ?

Dessert ?

? MUSIC ?

Surprise……… ????

We’re counting on you to come and set the place alight! ????

Se puede comer in situ con un menú único:

Plato de embutidos ?

Magret de pato entero / Patatas a la plancha ?

Postre ?

? MÚSICA ?

Sorpresa……… ????

Contamos con que vengas a prenderle fuego a todo

Sie können sich vor Ort mit einem einzigartigen Menü verpflegen:

Wurstteller ?

Entenbrust IN GANZER Länge / Bratkartoffeln ?

Nachtisch ?

? MUSIK ?

Überraschung……… ????

Wir zählen auf Sie, dass Sie kommen und das Feueruuuu!???

Mise à jour le 2023-10-13 par Isle-Auvézère