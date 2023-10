11ème Caravane du livre Yzeurespace Yzeure, 5 novembre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

La caravane du livre d’Yzeure aura lieu cette année les 28 et 29 octobre au carré d’Yzeurespace et réunira notamment plus de 50 auteurs..

Yzeurespace route de Montbeugny

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



This year’s Yzeure Book Caravan will take place on October 28 and 29 at the Yzeurespace carré, and will feature over 50 authors.

La Caravana del Libro de Yzeure tendrá lugar este año los días 28 y 29 de octubre en la plaza del Yzeurespace, y contará con la participación de más de 50 autores.

Die Buchkarawane von Yzeure findet dieses Jahr am 28. und 29. Oktober im Quadrat von Yzeurespace statt und versammelt insbesondere mehr als 50 Autoren.

