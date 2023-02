YZEURES’N’ROCK 2023 – 1 JOUR SITE DE LA BAIGNADE – YZEURES, 6 août 2023, YZEURES SUR CREUSE.

Edition 2023 – 4, 5 et 6 août Le festival Yzeures'n'Rock aura lieu sur 3 jours les 4, 5 et 6 août prochains à Yzeures-sur-Creuse (37). Cette année encore le festival Yzeures'n'Rock (37) monte en gamme… Situé entre Poitiers, Tours et Châteauroux, venez découvrir les artistes du moment mais aussi de nombreux artistes régionaux. Avec un accueil de qualité, une ambiance festive et chaleureuse, venez passez un moment avec nous, on vous attend… Ouverture des portes 17h30 – Camping Festivalier – Parking – Restauration Rapide Prévoir d'arriver en avance, minimum 1h00 avant vos concerts. ——————- VENDREDI 4 août La P'tite Fumée / Les Wampas / La suite à venir ——————- SAMEDI 5 août Naâman / La suite à venir ——————- DIMANCHE 6 août SCH / Lorenzo / La suite à venir ——————-

SITE DE LA BAIGNADE – YZEURES YZEURES SUR CREUSE Site de la Baignade Indre-et-Loire

Edition 2023 – 4, 5 et 6 août

Le festival Yzeures’n’Rock aura lieu sur 3 jours les 4, 5 et 6 août prochains à Yzeures-sur-Creuse (37). Cette année encore le festival Yzeures’n’Rock (37) monte en gamme… Situé entre Poitiers, Tours et Châteauroux, venez découvrir les artistes du moment mais aussi de nombreux artistes régionaux. Avec un accueil de qualité, une ambiance festive et chaleureuse, venez passez un moment avec nous, on vous attend…

Ouverture des portes 17h30 – Camping Festivalier – Parking – Restauration Rapide

Prévoir d’arriver en avance, minimum 1h00 avant vos concerts.

——————-

VENDREDI 4 août

La P’tite Fumée / Les Wampas / La suite à venir

——————-

SAMEDI 5 août

Naâman / La suite à venir

——————-

DIMANCHE 6 août

SCH / Lorenzo / La suite à venir

——————-

