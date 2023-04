Beach-Volley Yzeure Catégories d’Évènement: Allier

Yzeure

Beach-Volley, 27 juin 2023, Yzeure . Yzeure ,Allier , Beach-Volley Plan d’eau des Ozières Yzeure Allier

2023-06-27 19:00:00 19:00:00 – 2023-09-01 22:30:00 22:30:00 Yzeure

Allier . Activité de Beach Volley Gratuit & ouvert à tous. yzeurevolley@gmail.com +33 6 29 86 93 55 https://www.facebook.com/groups/350540798618999 Yzeure

dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Yzeure Autres Lieu Yzeure Adresse Plan d'eau des Ozières Yzeure Allier Ville Yzeure Departement Allier Tarif Lieu Ville Yzeure

Yzeure Yzeure Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yzeure /

Beach-Volley 2023-06-27 was last modified: by Beach-Volley Yzeure 27 juin 2023 Allier Plan d'eau des Ozières Yzeure Allier Yzeure

Yzeure Allier