Festival Graines de Mai 2023 Route de Montbeugny, 25 mai 2023, Yzeure.

Festival Jeune public 2 jours dédiés aux scolaires et le week-end pour la sortie en famille avec spectacles et animations diverses (maquillage, jeux sonores, balade en calèche, déambulations, portraitiste BD.

2023-05-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-28 21:00:00. .

Route de Montbeugny Yzeurespace

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Festival for Young Audiences 2 days dedicated to schoolchildren and the weekend for family outings with shows and various activities (face painting, sound games, horse-drawn carriage rides, wanderings, comic book artist

Festival para el Público Joven 2 días dedicados a los escolares y el fin de semana para paseos en familia con espectáculos y actividades diversas (pintura de caras, juegos sonoros, paseos en coche de caballos, vagabundeo, retratista de cómics

Festival für junges Publikum 2 Tage für Schulklassen und das Wochenende für den Familienausflug mit Aufführungen und verschiedenen Animationen (Schminken, Klangspiele, Kutschfahrten, Umzüge, Comic-Porträtist)

Mise à jour le 2023-04-17 par Office du tourisme de Moulins & sa région