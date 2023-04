Expo photos 12 rue Jean Vidal, 29 avril 2023, Yzeure.

Découvrez l’art captivant de la photographie à l’Expo PHOTOS du Club photo CYSL. Vernissage le 29 avril à 18h. Ne manquez pas la conférence « Le monde-machine à portée d’objectif » par R. Fernandez le 7 mai à 15h30. Vivez une expérience visuelle unique !.

2023-04-29 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-07 18:00:00. .

12 rue Jean Vidal Chapelle Bellevue

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the captivating art of photography at the CYSL Photo Club PHOTO EXPO. Opening on April 29 at 6pm. Don’t miss the lecture « The machine-world at your fingertips » by R. Fernandez on May 7 at 3:30 pm. Live a unique visual experience!

Descubra el cautivador arte de la fotografía en el CYSL Photo Club PHOTO EXPO. Inauguración el 29 de abril a las 18.00 h. No se pierda la conferencia « Le monde-machine à portée d’objectif » de R. Fernandez el 7 de mayo a las 15h30. ¡Viva una experiencia visual única!

Entdecken Sie die fesselnde Kunst der Fotografie bei der PHOTOS-EXPO des Fotoklubs CYSL. Vernissage am 29. April um 18 Uhr. Verpassen Sie nicht den Vortrag « Die Maschinenwelt in Reichweite der Linse » von R. Fernandez am 7. Mai um 15:30 Uhr. Erleben Sie eine einzigartige visuelle Erfahrung!

