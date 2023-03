Enduro carpe Yzeure Catégories d’Évènement: Allier

Yzeure

Enduro carpe, 21 avril 2023, Yzeure . Enduro carpe Yzeure Allier

2023-04-21 – 2023-04-23 Yzeure

Allier . L’AAPPMA organise sur trois jours un grand concours de pêche à la carpe. Il se déroulera sur les plans d’eau des Ozières et de Champvallier à Yzeure, et au plan d’eau des Champins à Moulins. lespecheursduvaldallier@gmail.com +33 6 80 96 32 23 Yzeure

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Yzeure Autres Lieu Yzeure Adresse Yzeure Allier Ville Yzeure Departement Allier Tarif Lieu Ville Yzeure

Yzeure Yzeure Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yzeure /

Enduro carpe 2023-04-21 was last modified: by Enduro carpe Yzeure 21 avril 2023 Allier Yzeure Yzeure Allier

Yzeure Allier