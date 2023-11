Un mardi, une œuvre Yzatis Yzeure, 14 novembre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Tous les premiers mardis du mois, une œuvre de l’Artothèque est présentée de manière ludique aux enfants accompagnés d’un adulte..

2023-11-14 17:15:00 fin : 2023-11-14 . .

Yzatis

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Every first Tuesday of the month, a work from the Artothèque is playfully presented to children accompanied by an adult.

Cada primer martes de mes, una obra de la Artothèque se presenta de forma lúdica a los niños acompañados de un adulto.

Jeden ersten Dienstag im Monat wird Kindern in Begleitung eines Erwachsenen ein Werk aus der Artothek auf spielerische Weise vorgestellt.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office du tourisme de Moulins & sa région