Un mardi, une œuvre Yzatis Yzeure, 3 octobre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Tous les premiers mardis du mois, une œuvre de l’Artothèque est présentée de manière ludique aux enfants accompagnés d’un adulte. Ce mardi ce sera La Chagrinée de Méli Phéli est une œuvre de petite dimension mais qui a tout d’une grande..

2023-10-03 17:15:00 fin : 2023-10-03 . .

Yzatis

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Every first Tuesday of the month, a work from the Artothèque is playfully presented to children accompanied by an adult. This Tuesday, La Chagrinée by Méli Phéli is a small-scale work with all the makings of a big one.

Cada primer martes de mes, una obra de la Artothèque se presenta de forma lúdica a los niños acompañados de un adulto. Este martes será el turno de La Chagrinée de Méli Phéli, una obra de pequeño formato con todas las papeletas para convertirse en una gran obra.

Jeden ersten Dienstag im Monat wird Kindern in Begleitung eines Erwachsenen ein Werk aus der Artothek auf spielerische Weise vorgestellt. An diesem Dienstag ist es La Chagrinée von Méli Phéli, ein kleines, aber feines Werk.

Mise à jour le 2023-09-25 par Office du tourisme de Moulins & sa région