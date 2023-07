visite d’un jardin 3 en 1 : anglais, japonais, contemporain. En sous-bois, calme, reposant, accompagné du chant des oiseaux de ce refuge LPO Yvré le Pôlin 72330 Saint-Gervais-en-Belin, 16 septembre 2023, Saint-Gervais-en-Belin.

Ce jardin de 3500 m2, constitué de différentes parties : anglaise, contemporaine et japonaise totalement imaginé et aménagé par son propriétaire Philippe BUREAUX s’est enrichi de nouvelles variétés et de nouvelles plantes méditerranéennes telles que agaves, aloé véra, bananier ect.. Ce passionné de végétaux conseille aux visiteurs de prendre le temps de déambuler dans les allées, de se poser sur les chaises et bancs à disposition. C’est également un refuge L.P.O (Ligue Protectrice des Oiseaux) avec une vingtaine de variétés d’oiseaux. Beaucoup de visiteurs se posent dans le coin zen japonais pour les écouter et les observer. A noter aussi que des artistes peintres et sculpteurs exposent règulièrement leurs oeuvres tout au long de la saison, avec des peintres en liberté dans le jardin le 03 septembre 2023

jardin du bois fleuri