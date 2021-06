Nevers Théâtre Municipal de Nevers Nevers, Nièvre YVONNE Théâtre Municipal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

YVONNE

Théâtre Municipal de Nevers, le samedi 9 avril 2022

Théâtre Municipal de Nevers, le samedi 9 avril 2022 à 20:00

Yvonne, pauvre fille du peuple, laide et apathique, s’apprête à monter sur le trône. Le prince Philippe en pleine rébellion contre sa famille a décidé de l’épouser. Le mariage sera célébré et Yvonne tombera amoureuse de son Prince tandis que la Cour, écœurée par sa disgrâce naturelle, est secouée de rires malsains. Malgré leurs efforts, le Roi, la Reine, le Chambellan et bientôt le Prince vont devenir la proie d’un impérieux désir de meurtre. Yvonne doit disparaître… Yvonne est une adaptation d’ « Yvonne, princesse de Bourgogne », une parodie shakespearienne de Witold Gombrovicz. Avec : – MANON CASTELLANO, Le Roi Ignace – CANDICE GATTICCHI, Yvonne – LOUISE HERRERO, La tante et le Chambellan – MARIE JOCTEUR, Le Prince Philippe – CHLOÉ RICHER-AUBERT, Cyrille – ESTELLE ROTIER, La Reine Marguerite – SIBYLLE de MONTIGNY, Valentin. Mise en scène : SIBYLLE de MONTIGNY Costumes : Elsa DE MERTEUIL Lumière : TITIANE BARTHEL Traduit du polonais par : YVES BEAUNESNE, AGNIESZKA KUMOR et RENÉE WENTZIG

Ouverture de la billetterie le 1er septembre 2021 à 10h

Théâtre Municipal de Nevers
Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers

2022-04-09

