Nuit de la lecture : un spectacle sur le parcours et le destin d’une femme de choc Découvrez le parcours incroyable de Yvonne Oddon dans ce « Seule en scène », vif et immersif, avec Veronic Joly qui incarne tour à tout plusieurs personnages évocateurs de la vie de cette femme remarquable : pionnière des bibliothèques modernes, organisatrice du premier réseau de résistance en France, rescapée de quatre années de prisons et de camps, militante infatigable de l’éducation populaire. Par touches successives, les spectateurs, véritables partenaires de la comédienne, accomplissent une traversée, des joyeuses années folles jusqu’aux heures sombres de la Seconde guerre mondiale, accompagnée d’un environnement sonore électro-acoustique des plus contemporains. La

compagnie du Théâtre Apatride créée en 1997, travaille en grande ruralité, fidèle à l’éducation populaire et au désir d’œuvrer

pour l’accès à la culture pour tous. Elle est tournée vers les écritures contemporaines et les

Veronic Joly, diplômée de l'Ecole Jacques Lecoq, comédienne et directrice artistique , cofondatrice en 2009 de la Ligue Majeure d'Improvisation, participe à la conception de nombreux spectacles et est aussi clown au « Rire médecin ».

