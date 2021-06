YVONNE LA NUIT – JEANNE ROCHETTE Les trois baudets, 30 juin 2021-30 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 30 juin 2021

de 20h à 22h

payant

Concert

L’auteure compositrice franco-canadienne présentera pour la 1ère fois les nouvelles pépites de son 3e album « La Malhonnête » sorti en février 2021. Jeanne Rochette signe à nouveau textes et musique de cet opus cette fois plus rock en accord avec l’énergie qu’elle envoie sur scène. Pour ce concert exceptionnel aux Trois Baudets, elle sera entourée de sa nouvelle « team » François Puyalto à la basse électrique et Côme Huveline à la batterie et à la guitare électrique.

Yvonne La Nuit est une artiste à fleur de peau dont la voix pure et puissante nous immerge dans un univers profond et mystérieux. A travers la finesse de ses textes (en français et en anglais) et de ses mélodies envoûtantes, Yvonne La Nuit nous parle de sa face cachée, sauvage, et oscille entre réminiscences baroques et modernité électronique.

Les trois baudets 64 Boulevard de Clichy Paris 75018

