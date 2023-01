Yvon Rosier en concert Grillon Grillon Grillon Catégories d’Évènement: Grillon

Yvon Rosier en concert Grillon, 27 janvier 2023

Vaucluse Grillon EUR Yvon ROSIER, dernier concert avant L’Apocalypse. Il a toujours bâti des murs sans rime ni raison en écrivant des chansons sans cordeau ni fil à plomb. Il combine aussi sa façon la poésie et l’humour et fait rire autant qu’il émeut. aitkhedache@orange.fr +33 6 40 49 63 67 Place Emile Colongin Maison Milon Grillon

