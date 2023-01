Yvon, où tu nous mènes ? Lannion Lannion Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Yvon, où tu nous mènes ? Lannion, 7 février 2023, Lannion . Yvon, où tu nous mènes ? Allée du Palais de Justice Auditorium du Conservatoire de Lannion Lannion Côtes-d’Armor Auditorium du Conservatoire de Lannion Allée du Palais de Justice

2023-02-07 – 2023-02-07

Auditorium du Conservatoire de Lannion Allée du Palais de Justice

Lannion

Côtes-d’Armor Emma cause, Emma est curieuse, Emma aime les experts !

Alors elle les interroge à sa manière ces spécialistes, les asticote, fine mouche malicieuse. La causerie, c’est tout un art, celui de la question qui tombe à pic, décale le propos, dévoile la coulisse. Derrière son air enfantin, son allure dégingandée, son nez de pivoine cramoisi, c’est une vraie pédagogue qui sommeille en Emma. Et pour ses trente ans de Temps de Poème, bingo, c’est le Yvon poète qui est l’invite´, la « pâte humaine » qui sera malaxée avec délice, légèreté et profondeur. Auditorium du Conservatoire de Lannion Allée du Palais de Justice Lannion

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Lannion Côtes-d'Armor Auditorium du Conservatoire de Lannion Allée du Palais de Justice Ville Lannion lieuville Auditorium du Conservatoire de Lannion Allée du Palais de Justice Lannion Departement Côtes-d'Armor

Lannion Lannion Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion/

Yvon, où tu nous mènes ? Lannion 2023-02-07 was last modified: by Yvon, où tu nous mènes ? Lannion Lannion 7 février 2023 Allée du Palais de Justice Auditorium du Conservatoire de Lannion Lannion Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor Lannion

Lannion Côtes-d'Armor