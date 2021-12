Yvetot Yvetot Seine-Maritime, Yvetot Yvetot sur glace – Soirée Noël Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Yvetot sur glace – Soirée Noël Yvetot, 23 décembre 2021, Yvetot. Yvetot sur glace – Soirée Noël Yvetot

2021-12-23 19:30:00 19:30:00 – 2021-12-23 21:30:00 21:30:00

Yvetot Seine-Maritime Venez patiner sur plus de 330m² de glace, pour fêter Noël ! Venez patiner sur plus de 330m² de glace, pour fêter Noël ! mairie@yvetot.fr +33 2 32 70 44 70 https://www.yvetot.fr/ Venez patiner sur plus de 330m² de glace, pour fêter Noël ! Yvetot

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yvetot Autres Lieu Yvetot Adresse Ville Yvetot lieuville Yvetot