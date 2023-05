Concert YN’Patrimoine – Claire à l’Assemblaye 8 Rue du Champ-de-Mars, 24 septembre 2023, Yvetot.

Musique pop/urbaine, textes en français, Claire est une femme engagée qui s’affirme sur la scène française. Elle fait partie de ces artistes féminines déterminées, porteuses de messages, ambitieuses et aux multiples casquettes. Co-productrice, co-réalisatrice de ses clips, autrice et co-compositrice. Ses chansons sont le regard d’une femme d’aujourd’hui, à l’heure où l’on ne tait plus ce qui dérange. C’est piquant, durement vrai, sensible, tendre et furieusement touchant. C’est dans un lieu singulier d’Yvetot que résonnera la voix incroyable, soul et charismatique de cette artiste rouennaise.

L’Assemblaye, annexe de la médiathèque intercommunale, est installée dans une ancienne chapelle, au cœur de l’EPHAD des Dames Blanches. Ouvert à tous, ce lieu contribue à renforcer les liens intergénérationnels..

2023-09-24 à 09:45:00 ; fin : 2023-09-24 12:00:00.

8 Rue du Champ-de-Mars

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



Pop/urban music, texts in French, Claire is a committed woman who asserts herself on the French scene. She is one of those determined female artists, bearers of messages, ambitious and with multiple hats. Co-producer, co-director of her videos, author and co-composer. Her songs are the view of a woman of today, at a time when we no longer keep quiet about what bothers us. It is pungent, harshly true, sensitive, tender and furiously touching. It is in a singular place of Yvetot that the incredible, soulful and charismatic voice of this artist from Rouen will resonate.

L’Assemblaye, an annex of the intercommunal media library, is located in a former chapel, in the heart of the EPHAD des Dames Blanches. Open to all, this place contributes to strengthening intergenerational links.

Música pop/urbana, letras en francés, Claire es una mujer comprometida que está dejando su huella en la escena francesa. Es una de esas artistas decididas, portadoras de mensajes, ambiciosas y polifacéticas. Co-productora, co-directora de sus vídeos, autora y co-compositora. Sus canciones son la mirada de una mujer de hoy, en un momento en que ya no callamos lo que nos molesta. Es mordaz, duramente verdadera, sensible, tierna y furiosamente conmovedora. La increíble, conmovedora y carismática voz de esta artista de Ruán resonará en una sala única de Yvetot.

L’Assemblaye, anexo de la mediateca intercomunal, está situado en una antigua capilla en el corazón de la EPHAD des Dames Blanches. Abierto a todos, este lugar contribuye a reforzar los vínculos intergeneracionales.

Claire ist eine engagierte Frau, die sich in der französischen Musikszene behauptet. Sie ist eine dieser zielstrebigen, ehrgeizigen und vielseitigen Künstlerinnen, die Botschaften vermitteln. Sie ist Co-Produzentin, Co-Regisseurin ihrer Musikvideos, Autorin und Co-Komponistin. Ihre Lieder sind der Blick einer Frau von heute, in einer Zeit, in der man nicht mehr verschweigt, was einen stört. Es ist pikant, hart an der Wahrheit, sensibel, zärtlich und wütend berührend. An einem einzigartigen Ort in Yvetot wird die unglaubliche, soulige und charismatische Stimme dieser Künstlerin aus Rouen erklingen.

L’Assemblaye, ein Nebengebäude der interkommunalen Mediathek, befindet sich in einer ehemaligen Kapelle im Herzen des EPHAD des Dames Blanches. Dieser Ort ist für alle offen und trägt dazu bei, die Beziehungen zwischen den Generationen zu stärken.

