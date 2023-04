Atelier d’écriture itinérant Rue des Zigs Zags, 29 août 2023, Yvetot.

Avec Sandrine LAURENT, guide conférencière. Sandrine pérégrine et vous emmène pour un atelier d’écriture itinérant où vous déambulerez dans le quartier du Fay entre le Manoir et son clos-masure exceptionnel, et la chapelle du Fay datant du XIIIème siècle. L’histoire se mêlera aux mots et vous guidera pour éveiller vos émotions, aiguiser votre regard, jouer avec vos sens et mettre vos mots en marche. Carnet à la main, vous griffonnerez des mots, des phrases, des sensations, des impressions… Un moment propice aux rencontres insolites, aux pauses et à l’écoute. C’est simple, tout le monde en est capable !

Pour tous, à partir de 10 ans..

2023-08-29 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-29 16:30:00. .

Rue des Zigs Zags

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



With Sandrine LAURENT, lecturer guide. Sandrine will take you on a journey through the district of Le Fay, between the Manor House and its exceptional clos-masure, and the Chapel of Le Fay dating from the 13th century. History will mingle with words and guide you to awaken your emotions, sharpen your eyes, play with your senses and set your words in motion. Notebook in hand, you will scribble words, sentences, sensations, impressions? A time for unusual encounters, for pauses and for listening. It’s simple, everyone can do it!

For all, from 10 years old.

Con Sandrine LAURENT, guía turística. Sandrine le llevará a un taller de escritura itinerante en el que deambulará por el barrio de Le Fay, entre la mansión y su excepcional clausura, y la capilla de Le Fay, que data del siglo XIII. La historia se mezclará con las palabras y le guiará para despertar sus emociones, agudizar su mirada, jugar con sus sentidos y poner en movimiento sus palabras. Cuaderno en mano, garabateará palabras, frases, sensaciones, impresiones.. Un tiempo para los encuentros insólitos, las pausas y la escucha. Es sencillo, ¡todo el mundo puede hacerlo!

Para todos, a partir de 10 años.

Mit Sandrine LAURENT, Fremdenführerin. Sandrine Wandert und nimmt Sie mit auf einen Schreibworkshop, bei dem Sie durch das Viertel Le Fay zwischen dem Herrenhaus mit seinem außergewöhnlichen Clos-masure und der Kapelle Le Fay aus dem 13. Jahrhundert. Die Geschichte vermischt sich mit den Worten und führt Sie dazu, Ihre Emotionen zu wecken, Ihren Blick zu schärfen, mit Ihren Sinnen zu spielen und Ihre Worte in Gang zu setzen. Mit einem Notizbuch in der Hand kritzeln Sie Wörter, Sätze, Empfindungen und Eindrücke? Ein günstiger Moment für ungewöhnliche Begegnungen, Pausen und zum Zuhören. Es ist ganz einfach, jeder kann es!

Für alle ab 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité