Visite guidée d’Yvetot – Le patrimoine de la Reconstruction 8 Place du Maréchal Joffre, 8 août 2023, Yvetot.

Avec Anne-Marie LEBLIC, guide conférencière. Même si des bois de Touffreville où ils s’étaient réfugiés, les Yvetotais avaient pu observer l’évolution du brasier qu’était devenue leur ville, beaucoup espéraient retrouver tout ou partie des biens restés sur place. Mais, c’est une vision d’apocalypse qui s’offre à eux en ce matin de juin 1940. Très vite on décide de la reconstruction. Elle demandera plus de 20 ans ! C’est en parcourant les rues d’Yvetot, que nous vous proposons d’évoquer les évènements et les décisions qui conduisirent à la conception de la ville qui s’offre à vous depuis 1962..

2023-08-08 à 17:00:00 ; fin : 2023-08-08 19:00:00. .

8 Place du Maréchal Joffre

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



With Anne-Marie LEBLIC, conference guide. Even if the people of Yvetot had been able to observe the evolution of the inferno that their city had become from the woods of Touffreville where they had taken refuge, many hoped to recover all or part of their belongings. But, it is a vision of apocalypse which offers itself to them in this morning of June 1940. The decision to rebuild was taken very quickly. It will take more than 20 years! As we walk through the streets of Yvetot, we propose to evoke the events and decisions that led to the conception of the city that has been offered to you since 1962.

Con Anne-Marie LEBLIC, guía de la conferencia. Aunque los habitantes de Yvetot habían podido observar la evolución del infierno en que se había convertido su ciudad desde los bosques de Touffreville donde se habían refugiado, muchos tenían la esperanza de recuperar todas o parte de las posesiones que les quedaban. Sin embargo, aquella mañana de junio de 1940, se enfrentaron a una visión de apocalipsis. La decisión de reconstruir se tomó muy rápidamente. Tardarían más de 20 años Mientras pasea por las calles de Yvetot, le sugerimos que eche un vistazo a los acontecimientos y decisiones que condujeron al diseño de la ciudad que es suya desde 1962.

Mit Anne-Marie LEBLIC, Fremdenführerin. Obwohl die Yvetotais aus den Wäldern von Touffreville, in die sie sich geflüchtet hatten, die Entwicklung des Infernos, zu dem ihre Stadt geworden war, beobachten konnten, hofften viele, dass sie ihr Hab und Gut ganz oder teilweise wiederfinden würden. An diesem Morgen im Juni 1940 bot sich ihnen jedoch ein Bild der Apokalypse. Sehr schnell wurde der Wiederaufbau beschlossen. Der Wiederaufbau sollte mehr als 20 Jahre dauern Bei einem Spaziergang durch die Straßen von Yvetot möchten wir Ihnen die Ereignisse und Entscheidungen vorstellen, die zur Gestaltung der Stadt führten, die Sie seit 1962 vor sich sehen.

