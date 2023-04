Spectacle musical – Cette année-là Espace Culturel des Vikings, 17 mai 2023, Yvetot.

La nouvelle comédie musicale de la Compagnie Trabucco sera un hymne à l’avènement du disco et du rock’n’roll en France. Un vaste programme de chansons françaises mais aussi de tubes internationaux puisés dans la mémoire collective pour revivre ces années d’euphorie musicale..

2023-05-17 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-17 . .

Espace Culturel des Vikings Rue Pierre de Coubertin

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



The new musical comedy of the Trabucco Company will be a hymn to the advent of disco and rock?n?roll in France. A vast program of French songs but also international hits drawn from the collective memory to relive these years of musical euphoria.

El nuevo musical de la Compagnie Trabucco será un canto a la llegada de la música disco y el rock?n?roll a Francia. Un amplio programa de canciones francesas, pero también de éxitos internacionales extraídos de la memoria colectiva para revivir estos años de euforia musical.

Das neue Musical der Compagnie Trabucco ist eine Hymne auf den Beginn von Disco und Rock’n’Roll in Frankreich. Ein breites Programm aus französischen Chansons und internationalen Hits aus dem kollektiven Gedächtnis lässt die Jahre der musikalischen Euphorie wieder aufleben.

