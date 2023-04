La Nuit des Musées au Musée des Ivoires 8 Place du Maréchal Joffre, 13 mai 2023, Yvetot.

Profitez de la Nuit des Musées pour découvrir le Musée des Ivoires autrement ; sous un autre jour, ou plutôt de nuit… En visite libre ou guidée ! Visite libre de 19h à minuit ; visite guidée par Anne-Marie LEBLIC à partir de 21h..

2023-05-13 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-13 23:55:00. .

8 Place du Maréchal Joffre

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



Take advantage of the Night of the Museums to discover the Musée des Ivoires in a different light, or rather at night? On your own or with a guide! Self-guided tour from 7pm to midnight; guided tour by Anne-Marie LEBLIC from 9pm.

Aproveche la Noche de los Museos para descubrir el Musée des Ivoires bajo otra luz, o mejor dicho, de noche.. ¡Por su cuenta o con un guía! Visita autoguiada de 19:00 a 24:00 h; visita guiada por Anne-Marie LEBLIC a partir de las 21:00 h.

Nutzen Sie die Nacht der Museen, um das Elfenbeinmuseum auf eine andere Art und Weise zu entdecken: in einem anderen Licht, oder eher bei Nacht? Mit einer freien oder geführten Besichtigung! Freie Besichtigung von 19 Uhr bis Mitternacht; Führung durch Anne-Marie LEBLIC ab 21 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-13 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité