Atelier – Créez votre propre parfum avec Christian Morel Parfums Chez Babette, 22 avril 2023, Yvetot.

Chez Babette vous invite à un voyage olfactif qui vous ressemble ! Christian Morel, parfumeur d’art yvetotais, vous guidera à concevoir un parfum en fonction de vos senteurs préférées, de votre mémoire olfactive et surtout de votre personnalité.

Créneaux de 2 heures : de 10h à 12h ou de 15h à 17h.

Le samedi, à l’Atelier Christian Morel Parfums (Allouville-Bellefosse) ; le dimanche, Chez Babette (Yvetot)..

Samedi 2023-04-22 à ; fin : 2023-04-23 . .

Chez Babette Rue du Château

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



Chez Babette invites you to an olfactory journey that resembles you! Christian Morel, perfumer of art from Yvetot, will guide you to conceive a perfume according to your favorite scents, your olfactory memory and especially your personality.

2 hours slots: from 10am to 12pm or from 3pm to 5pm.

Saturday, at Atelier Christian Morel Parfums (Allouville-Bellefosse); Sunday, at Chez Babette (Yvetot).

Chez Babette le invita a un viaje olfativo que le reflejará Christian Morel, perfumista de Yvette, le guiará en el diseño de un perfume según sus olores favoritos, su memoria olfativa y, sobre todo, su personalidad.

Sesiones de 2 horas: de 10:00 a 12:00 o de 15:00 a 17:00.

El sábado, en el Atelier Christian Morel Parfums (Allouville-Bellefosse); el domingo, en Chez Babette (Yvetot).

Chez Babette lädt Sie zu einer Duftreise ein, die Ihnen entspricht! Christian Morel, Kunstparfümeur aus Yvetot, wird Sie anleiten, ein Parfum zu entwerfen, das auf Ihren Lieblingsdüften, Ihrem Geruchsgedächtnis und vor allem Ihrer Persönlichkeit basiert.

Zweistündige Zeitfenster: von 10.00 bis 12.00 Uhr oder von 15.00 bis 17.00 Uhr.

Am Samstag im Atelier Christian Morel Parfums (Allouville-Bellefosse); am Sonntag bei Chez Babette (Yvetot).

Mise à jour le 2023-04-07 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité