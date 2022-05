Yvetot Normandie – 20 ans de service, 11 juin 2022, .

Yvetot Normandie – 20 ans de service

2022-06-11 – 2022-06-21

Pour fêter ses 20 ans d’existence, Yvetot Normandie vous propose un programme d’animations gratuites qui vous permettront de venir nous rencontrer, de découvrir nos projets, de faire connaitre le champ d’action de nos principales compétences, et de mettre en valeur notre territoire, nos commerçants, artisans, et partenaires de manière ludique et originale.

Au programme : escape game, randos, concerts, activités aquatiques, street art et bien d’autres, sans oublier un grand jeu-concours !

Rendez-vous sur com-yn.fr/20ans pour découvrir le programme détaillé et réserver vos créneaux.

Pour fêter ses 20 ans d’existence, Yvetot Normandie vous propose un programme d’animations gratuites qui vous permettront de venir nous rencontrer, de découvrir nos projets, de faire connaitre le champ d’action de nos principales compétences, et de…

+33 2 35 56 14 14 https://www.yvetot-normandie.fr/contact/

Pour fêter ses 20 ans d’existence, Yvetot Normandie vous propose un programme d’animations gratuites qui vous permettront de venir nous rencontrer, de découvrir nos projets, de faire connaitre le champ d’action de nos principales compétences, et de mettre en valeur notre territoire, nos commerçants, artisans, et partenaires de manière ludique et originale.

Au programme : escape game, randos, concerts, activités aquatiques, street art et bien d’autres, sans oublier un grand jeu-concours !

Rendez-vous sur com-yn.fr/20ans pour découvrir le programme détaillé et réserver vos créneaux.

dernière mise à jour : 2022-05-24 par