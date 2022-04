Yvetot Cosgames Show Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Yvetot Cosgames Show Yvetot, 7 mai 2022, Yvetot. Yvetot Cosgames Show Salle du Vieux-Moulin 49 Rue de l’Étang Yvetot

2022-05-07 – 2022-05-07 Salle du Vieux-Moulin 49 Rue de l’Étang

Yvetot Seine-Maritime Au programme de la troisième édition de ce rendez-vous devenu incontournable pour tous les gamers : tournois, consoles, flippers, retrogaming, cosplays, ateliers…

Avec l’invité d’honneur David Krüger : voix française de The Rock, Shemar Moore, Chris Pratt… Au programme de la troisième édition de ce rendez-vous devenu incontournable pour tous les gamers : tournois, consoles, flippers, retrogaming, cosplays, ateliers…

Avec l’invité d’honneur David Krüger : voix française de The Rock, Shemar Moore,… maisondequartiers@yvetot.fr +33 2 35 16 15 78 Au programme de la troisième édition de ce rendez-vous devenu incontournable pour tous les gamers : tournois, consoles, flippers, retrogaming, cosplays, ateliers…

Avec l’invité d’honneur David Krüger : voix française de The Rock, Shemar Moore, Chris Pratt… Salle du Vieux-Moulin 49 Rue de l’Étang Yvetot

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yvetot Autres Lieu Yvetot Adresse Salle du Vieux-Moulin 49 Rue de l'Étang Ville Yvetot lieuville Salle du Vieux-Moulin 49 Rue de l'Étang Yvetot Departement Seine-Maritime

Yvetot Yvetot Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yvetot/

Yvetot Cosgames Show Yvetot 2022-05-07 was last modified: by Yvetot Cosgames Show Yvetot Yvetot 7 mai 2022 seine-maritime Yvetot

Yvetot Seine-Maritime