Yvetot Cosgames Show Salle du Vieux-Moulin, 29 avril 2023, Yvetot .

Yvetot Cosgames Show

49 Rue de l’Étang Salle du Vieux-Moulin Yvetot Seine-Maritime Salle du Vieux-Moulin 49 Rue de l’Étang

2023-04-29 10:00:00 – 2023-04-29 18:00:00

Salle du Vieux-Moulin 49 Rue de l’Étang

Yvetot

Seine-Maritime

Au programme de la quatrième édition de ce rendez-vous devenu incontournable pour tous les gamers : tournois, consoles, flippers, retrogaming, cosplays, ateliers… Avec l’invitée d’honneur : Audrey Sourdive, la voix française de Morgana (League of Legends), Maki Zenin (Jujutsu Kaisen), l’Armurière (Mandalorian), Abby (The Last of us)… Samedi, de 10h à 19h. Dimanche, de 10h à 18h. Salle du Vieux-Moulin (Yvetot).

Au programme de la quatrième édition de ce rendez-vous devenu incontournable pour tous les gamers : tournois, consoles, flippers, retrogaming, cosplays, ateliers… Avec l’invitée d’honneur : Audrey Sourdive, la voix française de Morgana (League of Legends), Maki Zenin (Jujutsu Kaisen), l’Armurière (Mandalorian), Abby (The Last of us)… Samedi, de 10h à 19h. Dimanche, de 10h à 18h. Salle du Vieux-Moulin (Yvetot).

maisondequartiers@yvetot.fr +33 2 35 16 15 78

Salle du Vieux-Moulin 49 Rue de l’Étang Yvetot

dernière mise à jour : 2023-02-13 par