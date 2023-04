Culturissimo : Dominique Pinon lit Chien 51 de Laurent Gaudé Cinéma Les Arches Lumières Yvetot Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Culturissimo : Dominique Pinon lit Chien 51 de Laurent Gaudé Cinéma Les Arches Lumières, 9 mai 2023 20:00, Yvetot. Polar, science-fiction, roman écologique, le dernier livre de Laurent Gaudé, auteur récompensé du Prix Goncourt en 2004, est aussi inclassable que réussi, à l’image de la carrière de Dominique Pinon ! Mardi 9 mai, 20h00 1 Lecture : Dominique Pinon lit Chien 51 de Laurent Gaudé Polar, science-fiction, roman écologique… Le dernier livre de Laurent Gaudé, auteur récompensé du Prix Goncourt en 2004, est aussi inclassable que réussi – à l’image de l’impressionnante carrière de Dominique Pinon ! Impossible de ne pas connaître le visage de Dominique Pinon, acteur fétiche de Jean-Pierre Jeunet apparu dans tous ses films, mais aussi dans Dikkenek d’Olivier Van Hoofstadt, Roman de gare de Claude Lelouch… Incontournable également sur nos petits écrans, il s’est distingué par exemple dans Outlander, série à succès qui nous entraîne de l’après-Seconde Guerre mondiale aux révoltes écossaises de 1743. Et c’est à un autre voyage dans le temps qu’il invite le public de Culturissimo, dans le futur cette fois. Un avenir sombre, dans une mégalopole privatisée et écrasée sous la chaleur et les pluies acides, imaginée par Laurent Gaudé dans Chien 51 (Actes Sud). Là-bas, Zem Sparak, policier déclassé, passe ses nuits à se droguer. Mais la découverte d’un corps et l’enquête qui en découle pourraient bien lui faire retrouver le goût de la révolte… La lecture se déroulera le mardi 9 mai à 20 heures au cinéma Les Arches Lumières à Yvetot.

Les places sont à retirer gratuitement à l’Espace Culturel E. Leclerc de Yvetot. Cinéma Les Arches Lumières 23 avenue Micheline Ostermeyer, Yvetot Yvetot 76190 Seine-Maritime

Mardi 9 mai, 20h00
Cinéma Les Arches Lumières
23 avenue Micheline Ostermeyer, Yvetot

