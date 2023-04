21e rencontre généalogique Salle de convivialité, 22 avril 2023, Yvetot-Bocage.

21e rencontre généalogique Manchoise

en partenariat avec Baptiste Etienne Paléographe et le pays d’art et d’Histoire du clos du Cotentin

non stop de 10hh à 18h00

consultation de la base du cercle

Ateliers d’initiation à la généalogie et découverte des techniques de recherche

jeu concours histoire et généalogie

Visite samedi 15h00 église de St Georges d’Yvetot

16H30 conférence « la paléographie pourquoi comment » animée par Baptiste Etienne paléographe

Dimanche 15h00 visite du chateau de Servigny

inscription sur le site

Dimanche 15h00 atelier blason pour les 8/12 ans.

Samedi 2023-04-22 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-23 18:00:00. .

Salle de convivialité

Yvetot-Bocage 50700 Manche Normandie



21st Manchoise Genealogical Meeting

in partnership with Baptiste Etienne Paléographe and the Pays d’art et d’Histoire du clos du Cotentin

non stop from 10:00 am to 6:00 pm

consultation of the circle’s database

Introduction to genealogy workshops and discovery of research techniques

game contest history and genealogy

Visit Saturday 15:00 church of St Georges d’Yvetot

16H30 conference « la paléographie pourquoi comment » animated by Baptiste Etienne paléographe

Sunday 15h00 visit of the castle of Servigny

registration on the site

Sunday 3:00 pm blason workshop for 8/12 years old

xXI Encuentro Genealógico Manchoise

en colaboración con Baptiste Etienne Paléographe y el Pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin

ininterrumpidamente de 10.00 a 18.00 horas

consulta de la base de datos del círculo

Talleres de iniciación a la genealogía y descubrimiento de técnicas de investigación

concurso de historia y genealogía

Visita el sábado 15h00 iglesia de St Georges d’Yvetot

16H30 conferencia « la paléographie pourquoi comment » animada por Baptiste Etienne paléographe

Domingo 15h00 visita del castillo de Servigny

inscripción en la página web

Domingo 15.00 Taller de blasón para niños de 8/12 años

21. Genealogisches Treffen der Manchoise

in Zusammenarbeit mit Baptiste Etienne Paléographe und dem pays d’art et d’Histoire du clos du Cotentin

nonstop von 10:00 bis 18:00 Uhr

konsultation der Datenbank des Kreises

Workshops zur Einführung in die Genealogie und zur Entdeckung von Forschungstechniken

gewinnspiel Geschichte und Genealogie

Besuch Samstag 15.00 Uhr Kirche St. Georges d’Yvetot

16.30 Uhr Vortrag « la paléographie pourquoi comment » unter der Leitung von Baptiste Etienne paléographe

Sonntag 15:00 Uhr Besuch des Schlosses von Servigny

anmeldung auf der Website

Sonntag 15:00 Uhr Wappen-Workshop für 8/12-Jährige

Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche