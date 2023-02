Yves Tumor « To Spite or Not To Spite » ELYSEE MONTMARTRE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Talent Boutique (2- L-R-204262 et 3- L-R-204265) présente ce concert YVES TUMOR « TO SPITE OR NOT TO SPITE »Depuis son premier album en 2015, Yves Tumor s'est imposé comme une nouvelle figure majeure de la musique pop. Mélangeant à sa guise noise, funk, glam rock, musiques électroniques et psychédéliques, il ne cesse de jouer avec les codes et de repousser les limites des genres.
ELYSEE MONTMARTRE PARIS 72 Bld Rochechouart Paris
Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

« TO SPITE OR NOT TO SPITE » Depuis son premier album en 2015, Yves Tumor s’est imposé comme une nouvelle figure majeure de la musique pop. Mélangeant à sa guise noise, funk, glam rock, musiques électroniques et psychédéliques, il ne cesse de jouer avec les codes et de repousser les limites des genres. .33.0 EUR33.0. Votre billet est ici

ELYSEE MONTMARTRE
Adresse 72 Bld Rochechouart
Ville PARIS
Tarif 33.0-33.0

