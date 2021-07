YVES THOS AFFICHISTE DE CINÉMA : UNE VIE DE PASSION Montpellier, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Montpellier.

YVES THOS AFFICHISTE DE CINÉMA : UNE VIE DE PASSION 2021-07-21 – 2021-08-29

Montpellier Hérault

Ne manquez pas l’exposition « YVES THOS AFFICHISTE DE CINÉMA : UNE VIE DE PASSION « à la Halle Tropisme du 21 juillet au 29 août 2021 !

►Connaissez-vous le point commun entre La Dolce vita de Fellini, On a volé la cuisse de Jupiter de Audiard et Spartacus de Kubrick ?

Le gardois Yves Thos a signé les affiches de ces films et de bien d’autres.

La présente exposition a pour ambition de faire mieux connaître son œuvre singulière et d’en éprouver la valeur. Cette exposition événement compte 43 affiches, issues majoritairement des collections de la ciné­mathèque de Perpignan est reprise à Nîmes, Toulouse, Paris et maintenant à Montpellier et s’accompagne de la sortie d’un livre éponyme.

Vernissage le 21 juillet de 18H à 20H

L’Exposition « Yves Thos, affichiste de cinéma » est soutenue par le Centre National de la Cinématographie et de l’Image Animée et la Région Occitanie.

Horaires d’ouverture prolongées jusqu’à 22H du jeudi 22 au dimanche 25 juillet.

Ne manquez pas l’exposition « YVES THOS AFFICHISTE DE CINÉMA : UNE VIE DE PASSION « à la Halle Tropisme du 21 juillet au 29 août 2021 !

contact@tropisme.coop +33 4 67 84 58 10

Ne manquez pas l’exposition « YVES THOS AFFICHISTE DE CINÉMA : UNE VIE DE PASSION « à la Halle Tropisme du 21 juillet au 29 août 2021 !

►Connaissez-vous le point commun entre La Dolce vita de Fellini, On a volé la cuisse de Jupiter de Audiard et Spartacus de Kubrick ?

Le gardois Yves Thos a signé les affiches de ces films et de bien d’autres.

La présente exposition a pour ambition de faire mieux connaître son œuvre singulière et d’en éprouver la valeur. Cette exposition événement compte 43 affiches, issues majoritairement des collections de la ciné­mathèque de Perpignan est reprise à Nîmes, Toulouse, Paris et maintenant à Montpellier et s’accompagne de la sortie d’un livre éponyme.

Vernissage le 21 juillet de 18H à 20H

L’Exposition « Yves Thos, affichiste de cinéma » est soutenue par le Centre National de la Cinématographie et de l’Image Animée et la Région Occitanie.

Horaires d’ouverture prolongées jusqu’à 22H du jeudi 22 au dimanche 25 juillet.

dernière mise à jour : 2021-07-07 par OT MONTPELLIER