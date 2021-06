Yves Saint Laurent Musée YSL Paris, 17 juin 2021-17 juin 2021, Paris.

Yves Saint Laurent

du jeudi 17 juin au dimanche 5 décembre à Musée YSL Paris

Du 17 juin au 5 décembre 2021 au Musée Yves Saint Laurent Paris, l’univers et le talent hors norme d’Yves Saint Laurent se mêlent aux sublimes étoffes des emblématiques maisons lyonnaises. Le chuchotement des mousselines, le chatoiement des façonnés, la douceur des velours se dévoilent dans cette exposition, qui illustre plus de quarante ans d’étroite et fidèle collaboration au service de la création. À travers une trentaine de modèles haute couture accompagnés de documents nombreux et variés, l’exposition explore de manière originale le processus créatif du couturier. Le Musée Yves Saint Laurent Paris présente une sélection inédite de cinquante modèles haute couture. Au-delà des grands thèmes structurant l’œuvre du couturier, le nouveau parcours aborde particulièrement deux créations majeures d’Yves Saint Laurent : les célèbres robes Mondrian (automne-hiver 1965) et les robes réalisées en collaboration avec l’artiste Claude Lalanne (automne-hiver 1969). La « révolution Mondrian » Pour son nouvel accrochage, le Musée Yves Saint Laurent Paris consacre une importante section à la présentation de la collection automne-hiver 1965 qui a durablement marqué l’histoire de la mode. Qualifiée de « Révolutionnaire », elle propose un style moderne et avant-gardiste qui s’appuie principalement sur une série de robes, inspirées du peintre Piet Mondrian (1872-1944). Ces robes vont dès lors modifier les liens entre la mode et l’art, en transformant un tableau en une œuvre animée. En affirmant sa volonté de se confronter aux artistes fondamentaux de la modernité, Yves Saint Laurent participe à la popularité du peintre hollandais jusqu’alors peu connu du grand public. Aujourd’hui ces robes iconiques ont pénétré le champ de la culture populaire jusqu’à devenir l’objet de réinterprétations par les artistes contemporains dont certaines œuvres sont présentées dans le parcours. La collaboration avec Claude Lalanne Cinquante ans après la présentation de l’automne-hiver 1969, le Musée Yves Saint Laurent Paris met à l’honneur la collaboration entre Yves Saint Laurent et Claude Lalanne, qui débute avec deux robes particulièrement marquantes de cette collection. Pour cette première contribution, elle réalise des moulages de la poitrine et du ventre du mannequin Veruschka. Les cuirasses anthropomorphes en cuivre galvanisé viennent orner deux robes de mousseline vaporeuse, bleue et noire qui appartiennent à un registre nouveau, un mélange de sculpture et d’ornement de parure unique en son genre. La collaboration se poursuit avec la création de nombreux bijoux-sculptures réalisés entre 1969 et 1983.Véritables œuvres d’art, les bijoux créés par Claude Lalanne pour les collections d’Yves Saint Laurent contrastent, par la pureté et la légèreté de leur trait, avec les parures fantaisies qui complètent habituellement les créations haute couture. Un nouveau regard sur les grands thèmes Le Musée Yves Saint Laurent Paris renouvelle également le reste de son parcours muséal. La partie consacrée aux modèles les plus emblématiques comme le smoking, la saharienne, le jumpsuit, le trench-coat, qui sont la quintessence du « Style Saint Laurent » est largement enrichie pour permettre aux visiteurs de mieux appréhender encore le caractère intemporel du vestiaire créé par le couturier. Pour la première fois, une section entière est consacrée à la photographie de défilé, à travers le travail du photographe Claus Ohm. Du 17 juin au 5 décembre 2021 au Musée Yves Saint Laurent Paris, l’univers et le talent hors norme d’Yves Saint Laurent se mêlent aux sublimes étoffes des emblématiques maisons lyonnaises. Le chuchotement des mousselines, le chatoiement des façonnés, la douceur des velours se dévoilent dans cette exposition, qui illustre plus de quarante ans d’étroite et fidèle collaboration au service de la création. À travers une trentaine de modèles haute couture accompagnés de documents nombreux et variés, l’exposition explore de manière originale le processus créatif du couturier. Site web : [https://museeyslparis.com/expositions/coulisses-haute-couture-lyon](https://museeyslparis.com/expositions/coulisses-haute-couture-lyon)

Plein tarif : 10 € Tarif réduit : 7 € (10-18 ans, étudiants) Gratuité : – 10 ans, DE, personnes handicapées

les coulisses de la haute couture à Lyon

Musée YSL Paris 5, avenue Marceau 75116 PARIS Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-17T11:00:00 2021-06-17T18:00:00;2021-06-18T11:00:00 2021-06-18T18:00:00;2021-06-19T11:00:00 2021-06-19T18:00:00;2021-06-20T11:00:00 2021-06-20T18:00:00;2021-06-24T11:00:00 2021-06-24T18:00:00;2021-06-25T11:00:00 2021-06-25T18:00:00;2021-06-26T11:00:00 2021-06-26T18:00:00;2021-06-27T11:00:00 2021-06-27T18:00:00;2021-07-01T11:00:00 2021-07-01T18:00:00;2021-07-02T11:00:00 2021-07-02T18:00:00;2021-07-03T11:00:00 2021-07-03T18:00:00;2021-07-04T11:00:00 2021-07-04T18:00:00;2021-07-08T11:00:00 2021-07-08T18:00:00;2021-07-09T11:00:00 2021-07-09T18:00:00;2021-07-10T11:00:00 2021-07-10T18:00:00;2021-07-11T11:00:00 2021-07-11T18:00:00;2021-07-15T11:00:00 2021-07-15T18:00:00;2021-07-16T11:00:00 2021-07-16T18:00:00;2021-07-17T11:00:00 2021-07-17T18:00:00;2021-07-18T11:00:00 2021-07-18T18:00:00;2021-07-22T11:00:00 2021-07-22T18:00:00;2021-07-23T11:00:00 2021-07-23T18:00:00;2021-07-24T11:00:00 2021-07-24T18:00:00;2021-07-25T11:00:00 2021-07-25T18:00:00;2021-07-29T11:00:00 2021-07-29T18:00:00;2021-07-30T11:00:00 2021-07-30T18:00:00;2021-07-31T11:00:00 2021-07-31T18:00:00;2021-08-01T11:00:00 2021-08-01T18:00:00;2021-08-05T11:00:00 2021-08-05T18:00:00;2021-08-06T11:00:00 2021-08-06T18:00:00;2021-08-07T11:00:00 2021-08-07T18:00:00;2021-08-08T11:00:00 2021-08-08T18:00:00;2021-08-12T11:00:00 2021-08-12T18:00:00;2021-08-13T11:00:00 2021-08-13T18:00:00;2021-08-14T11:00:00 2021-08-14T18:00:00;2021-08-15T11:00:00 2021-08-15T18:00:00;2021-08-19T11:00:00 2021-08-19T18:00:00;2021-08-20T11:00:00 2021-08-20T18:00:00;2021-08-21T11:00:00 2021-08-21T18:00:00;2021-08-22T11:00:00 2021-08-22T18:00:00;2021-08-26T11:00:00 2021-08-26T18:00:00;2021-08-27T11:00:00 2021-08-27T18:00:00;2021-08-28T11:00:00 2021-08-28T18:00:00;2021-08-29T11:00:00 2021-08-29T18:00:00;2021-09-02T11:00:00 2021-09-02T18:00:00;2021-09-03T11:00:00 2021-09-03T18:00:00;2021-09-04T11:00:00 2021-09-04T18:00:00;2021-09-05T11:00:00 2021-09-05T18:00:00;2021-09-09T11:00:00 2021-09-09T18:00:00;2021-09-10T11:00:00 2021-09-10T18:00:00;2021-09-11T11:00:00 2021-09-11T18:00:00;2021-09-12T11:00:00 2021-09-12T18:00:00;2021-09-16T11:00:00 2021-09-16T18:00:00;2021-09-17T11:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00;2021-09-23T11:00:00 2021-09-23T18:00:00;2021-09-24T11:00:00 2021-09-24T18:00:00;2021-09-25T11:00:00 2021-09-25T18:00:00;2021-09-26T11:00:00 2021-09-26T18:00:00;2021-09-30T11:00:00 2021-09-30T18:00:00;2021-10-01T11:00:00 2021-10-01T18:00:00;2021-10-02T11:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T11:00:00 2021-10-03T18:00:00;2021-10-07T11:00:00 2021-10-07T18:00:00;2021-10-08T11:00:00 2021-10-08T18:00:00;2021-10-09T11:00:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-10T11:00:00 2021-10-10T18:00:00;2021-10-14T11:00:00 2021-10-14T18:00:00;2021-10-15T11:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T11:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T11:00:00 2021-10-17T18:00:00;2021-10-21T11:00:00 2021-10-21T18:00:00;2021-10-22T11:00:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-23T11:00:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-24T11:00:00 2021-10-24T18:00:00;2021-10-28T11:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T11:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-30T11:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T11:00:00 2021-10-31T18:00:00;2021-11-04T11:00:00 2021-11-04T18:00:00;2021-11-05T11:00:00 2021-11-05T18:00:00;2021-11-06T11:00:00 2021-11-06T18:00:00;2021-11-07T11:00:00 2021-11-07T18:00:00;2021-11-11T11:00:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-12T11:00:00 2021-11-12T18:00:00;2021-11-13T11:00:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-14T11:00:00 2021-11-14T18:00:00;2021-11-18T11:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T11:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T11:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T11:00:00 2021-11-21T18:00:00;2021-11-25T11:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T11:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T11:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-28T11:00:00 2021-11-28T18:00:00;2021-12-02T11:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T11:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T11:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-05T11:00:00 2021-12-05T18:00:00