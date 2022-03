Yves Saint Laurent aux musées : promenade entre patrimoine de la haute couture et œuvres d’art Pont de l’Alma Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Yves Saint Laurent aux musées : promenade entre patrimoine de la haute couture et œuvres d’art Pont de l’Alma, 13 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 08 mai 2022

de 10h00 à 12h30

Le dimanche 17 avril 2022

de 10h00 à 12h30

Le dimanche 20 mars 2022

de 10h00 à 12h30

Le dimanche 13 mars 2022

de 10h00 à 12h30

payant

Une visite exclusive entre couture et œuvres d’art à la découverte d’Yves Saint Laurent : un parcours exceptionnel dans les collections du Musée Yves Saint Laurent et du Musée d’Art Moderne de Paris. C’est en Vip que vous visiterez le Musée Yves Saint Laurent, ouvert uniquement pour vous à l’occasion de cette visite guidée. Point de départ de la visite, le parcours propose une déambulation dans les archives inédites de l’ancienne maison de couture. Présentées telles des œuvres d’art dans une scénographie épurée, elles permettent de comprendre le processus créatif du couturier et rendent hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ses modèles durant quarante ans. Puis, après quelques minutes de marche, le parcours se poursuit dans les collections permanentes du Musée d’Art Moderne de Paris, en huit ponctuations, où pas moins de vingt modèles sont mis en dialogue avec des chefs d’œuvre de la peinture moderne, source d’inspiration inépuisable pour Yves Saint Laurent. Parcours guidé par Interkultur en partenariat avec le Musée Yves Saint Laurent, le Musée d’Art Moderne de Paris et Explore Paris. © Musée Yves Saint Laurent/Nicolas Mathéus © Paris Musées/Musée Yves Saint Laurent Paris/Nicolas Mathéus Pont de l’Alma Pont de l’Alma Paris 75016 Contact : https://exploreparis.com/fr/4737-yves-saint-laurent-tour.html Date complète :

2022-03-13T10:00:00+01:00_2022-03-13T12:30:00+01:00;2022-03-20T10:00:00+01:00_2022-03-20T12:30:00+01:00;2022-04-17T10:00:00+01:00_2022-04-17T12:30:00+01:00;2022-05-08T10:00:00+01:00_2022-05-08T12:30:00+01:00

© Musée Yves Saint Laurent/Nicolas Mathéus © Paris Musées/Musée Yves Saint Laurent Paris/Nicolas Mathéus

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Pont de l'Alma Adresse Pont de l'Alma Ville Paris lieuville Pont de l'Alma Paris Departement Paris

Pont de l'Alma Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Yves Saint Laurent aux musées : promenade entre patrimoine de la haute couture et œuvres d’art Pont de l’Alma 2022-03-13 was last modified: by Yves Saint Laurent aux musées : promenade entre patrimoine de la haute couture et œuvres d’art Pont de l’Alma Pont de l'Alma 13 mars 2022 Paris Pont de l'Alma Paris

Paris Paris