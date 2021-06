Longjumeau Théâtre de Longjumeau Essonne, Longjumeau Yves Rousseau Septet Théâtre de Longjumeau Longjumeau Catégories d’évènement: Essonne

Pour interpréter ce répertoire original, où l’on perçoit des échos de King Crimson, Soft Machine, Pink Floyd ou encore Frank Zappa, Yves Rousseau a monté un nouveau groupe, un casting intergénérationnel, avec pas moins de sept musiciens sur scène. Le propos reste jazz, bien sûr, mais la dynamique nous (re-)plonge dans le rock progressif des années 70, Yves Rousseau ayant cherché à « retrouver des réminiscences, des fulgurances de ces exaltations extrêmes de l’adolescence ». Une musique guidée par une écriture rigoureuse et exigeante, mais terrain propice au développement de longues improvisations où chaque musicien s’épanouit pleinement. Un coup de maître pour le contrebassiste, un véritable coup de cœur pour nous.

Tarifs: de 5€ à 20€

Dernier-né des projets du contrebassiste, Fragments trouve sa source dans les années lycée de l’artiste, quand les grands groupes de rock étaient à leur apogée créatrice. Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau Essonne

