Le Comptoir, le vendredi 15 octobre à 20:45

**Festival Jazz sur Seine** “J’ai conçu ces « Fragments » dans le souvenir des années « lycée », au milieu des 70’s, lorsque les grands groupes pop/rock, alors à leur apogée créatrice, marquaient pour toujours l’histoire de la musique. Pas de relectures, pas d’arrangements mais uniquement de nouvelles pièces originales, fruits de mon parcours d’improvisateur et de compositeur aux multiples influences, écrites dans le souvenir de ces exaltantes découvertes et de ces fulgurances…” Yves Rousseau, avril 2020 Avec : Yves ROUSSEAU (contrebasse, composition) Géraldine LAURENT (saxophone alto) Étienne MANCHON (claviers) Csaba PALOTAÏ (guitare) Jean-Louis POMMIER (trombone) Thomas SAVY (clarinette basse) Vincent TORTILLER (batterie)

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Jazz Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois

2021-10-15T20:45:00 2021-10-15T23:00:00

