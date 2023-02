YVES ROBERT TRIO CAPTIVATE LE TRITON, 17 février 2023, LES LILAS.

YVES ROBERT TRIO CAPTIVATE LE TRITON. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 20:30 (2023-02-17 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Les mélodies se croisent, les rythmes et les modes de jeu circulent, se répondent, avec souplesse et liberté. Entre amis on s’arrange, on s’arrange les morceaux, on les pète, on les recolle, on exagère et on aime ça. Ce groupe est original, il joue les thèmes au milieu des improvisations, colore franchement les mélodies et les articule à des grooves puissants. L’important c’est l’intensité du moment, le plaisir de la surprise, la célébration de l’instant, l’émotion du jeu, le son, celui qu’on sort des instruments et qui nous enveloppe. C’est pour ça, les effets électroniques, numériques, informatiques, audio digitaux : pour l’enveloppement. Malaxer la pâte, et l’étendre vers l’inouï. Dépasser l’instrument par la jubilation. Intensifier le jeu d’exister et le plaisir d’être.Yves Robert tromboneBruno Chevillon contrebasseCyril Atef batterie

Votre billet est ici

LE TRITON LES LILAS 11 bis, rue du Coq Français Seine-Saint-Denis

Les mélodies se croisent, les rythmes et les modes de jeu circulent, se répondent, avec souplesse et liberté. Entre amis on s’arrange, on s’arrange les morceaux, on les pète, on les recolle, on exagère et on aime ça. Ce groupe est original, il joue les thèmes au milieu des improvisations, colore franchement les mélodies et les articule à des grooves puissants. L’important c’est l’intensité du moment, le plaisir de la surprise, la célébration de l’instant, l’émotion du jeu, le son, celui qu’on sort des instruments et qui nous enveloppe. C’est pour ça, les effets électroniques, numériques, informatiques, audio digitaux : pour l’enveloppement. Malaxer la pâte, et l’étendre vers l’inouï. Dépasser l’instrument par la jubilation. Intensifier le jeu d’exister et le plaisir d’être.

Yves Robert trombone

Bruno Chevillon contrebasse

Cyril Atef batterie

.25.0 EUR25.0.

Votre billet est ici