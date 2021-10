Gruissan Gruissan Aude, Gruissan YVES PUJOL – UNE AFFAIRE DE FAMILLE Gruissan Gruissan Catégories d’évènement: Aude

Gruissan Aude Le spectacle a été co-écrit par Eric Carrière des Chevaliers du Fiel. Yves Pujol a le sang chaud, qu’on se le dise ! Il débarque sur scène avec sa famille, une famille très proche, trop proche … ? Ils sont tous là, le restaurateur véreux, la cagole pittoresque, l’adjoint au maire très imprégné … par ses fonctions, le directeur de maison de retraite tellement honnête … des Toulonnais quoi … « Yves PUJOL est un humoriste qui tient ses promesses, tellement drôle ! Allez y, vous allez l’adorer et vous aurez envie de l’adopter ! » Gruissan

