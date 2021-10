Ginestas Ginestas Aude, GINESTAS YVES PUJOL SORT LES DOSSIERS Ginestas Ginestas Catégories d’évènement: Aude

GINESTAS

YVES PUJOL SORT LES DOSSIERS Ginestas, 19 novembre 2021

2021-11-19 21:00:00 – 2021-11-19

Ginestas Aude Ginestas Dans son spectacle « Yves Pujol sort les dossiers », Yves Pujol met sur la table tous ces petits sujets du quotidien qui nous font rire, sourire ou même hurler parfois. Autant de mots et de maux qui font de ce spectacle, une introspection de nous mêmes, pleine d’humour, de dérision et d’auto dérision. Habitué des plateaux de télévision ( Patrick Sébastien, Michel Drucker, etc…) et tous les jours sur Rire et Chansons, cet artiste au sourire enjôleur et à l’accent qui chante, saura vous transporter dans son univers drôle et tendre à la fois. Alors si vous avez loupé un épisode de votre propre existence, venez vite vous détendre et combler cette lacune, car ce n’est pas sa vie qu’il raconte, c’est la vôtre… Ginestas

