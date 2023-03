YVES PUJOL PUJOL SORT LES DOSSIERS PAVILLON DE LA CULTURE, 24 mars 2023, Saint-GILLES.

YVES PUJOL PUJOL SORT LES DOSSIERS PAVILLON DE LA CULTURE. Un spectacle à la date du 2023-03-24 à 20:30 (2023-03-24 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

VINCENT RIBERA ORGANISATION (2-L21-2844/-3-L21-2846) PRESENTENT CE SPECTACLE Dans son spectacle « Pujol sort les dossiers », Yves met sur la table tous ces petits sujets du quotidien qui nous font rire, sourire ou même hurler parfois. Autant de mots et de maux qui font de ce spectacle, une introspection de nous mêmes, pleine d’humour, de dérision et surtout d’autodérision. Habitué des plateaux de télévision (Patrick Sébastien, Michel Drucker, etc…) et tous les jours sur Rire et Chansons, cet artiste au sourire enjôleur saura vous transporter dans son univers drôle et tendre à la fois. Un univers qui vous sera forcément familier puisque ce n’est pas sa vie qu’il raconte, mais la vôtre … « Yves Pujol est un humoriste qui tient ses promesses, tellement drôle ! Allez-y, vous allez l’adorer et vous aurez envie de l’adopter » ERIC CARRIERE – LES CHEVALIERS DU FIEL PMR 0467503956 Yves Pujol Sort les Dossiers

PAVILLON DE LA CULTURE Saint-GILLES Place Emile Zola Gard

PMR 0467503956

