Yves Pujol – Le Best Of

2022-05-04 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-05 16 20 Dans ce Best Of “Le meilleur du mieux”, Yves Pujol vous présente les meilleurs moments de ses trois spectacles :

J’adore ma femme

Une affaire de famillle

Pujol sort les dossiers



Le pôle emploi, j'adore ma femme, le restaurateur Toulonnais, la coloscopie, l'adjoint au maire, les vieux, …Autant de sketchs qui vous entraînent, à travers de multiples personnages, dans un tourbillon de rire et de bonheur. Ne manquez pas le Toulonnais Yves Pujol, car lui c'est sur, il ne vous manquera pas ! A la Fontaine d'Argent.

Le pôle emploi, j'adore ma femme, le restaurateur Toulonnais, la coloscopie, l'adjoint au maire, les vieux, …Autant de sketchs qui vous entraînent, à travers de multiples personnages, dans un tourbillon de rire et de bonheur.

