Yves Pujol dans « Les meilleurs moments 2 » La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence, mardi 9 avril 2024.

Les Jeunes, les Vieux, le Sopalin, le Débriefing, Nicole la Cagole de Bandol, le tour de l’Actu…., autant de pépites et d’éclats de rire qui vont étinceler et briller dans les yeux des spectateurs.

Pour son premier Best Of Le meilleur du mieux , Yves Pujol avait fait une sélection de ses meilleurs sketchs, issus de ses 3 derniers spectacles J’adore ma femme , Une affaire de famille et Pujol sort les dossiers .



Oui mais voilà, la sélection fut douloureuse, le choix cornélien et il resta sur la table des sketchs incontournables qui n’attendaient qu’une seule chose, prendre leur place dans le deuxième volet Les Meilleurs Moments 2.



Et pour notre plus grand plaisir, Yves PUJOL nous fait la primeur de quelques tout nouveaux sketchs de son prochain spectacle.



Alors ne manquez pas notre Toulonnais préféré, car lui c’est sur, il ne vous manquera pas ! 17 17 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 21:00:00

fin : 2024-04-10 22:15:00

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@lafontainedargent.com

