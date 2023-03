Yves Pujol THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT AIX EN PROVENCE Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Yves Pujol THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT, 31 mai 2023, AIX EN PROVENCE. Yves Pujol THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT. Un spectacle à la date du 2023-05-31 à 21:00 (2023-05-30 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros. Dans ce Best Of « Le meilleur du mieux », Yves Pujol nous présente les meilleurs moments de ses trois spectacles : « J’adore ma femme » « Une affaire de famillle » « Pujol sort les dossiers » Le pôle emploi, j’adore ma femme, le restaurateur Toulonnais, la colloscopie, l’adjoint au maire, les vieux, … Autant de sketchs qui nous entraînent, à travers de multiples personnages, dans un tourbillon de rire et de bonheur. Ne manquez pas le Toulonnais Yves Pujol, car lui c’est sur, il ne vous manquera pas ! Yves Pujol Votre billet est ici THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT AIX EN PROVENCE 5 rue Fontaîne d’Argent Bouches-du-Rhône Dans ce Best Of « Le meilleur du mieux », Yves Pujol nous présente les meilleurs moments de ses trois spectacles : « J’adore ma femme »

« Une affaire de famillle »

« Pujol sort les dossiers » Le pôle emploi, j’adore ma femme, le restaurateur Toulonnais, la colloscopie, l’adjoint au maire, les vieux, … Autant de sketchs qui nous entraînent, à travers de multiples personnages, dans un tourbillon de rire et de bonheur. Ne manquez pas le Toulonnais Yves Pujol, car lui c’est sur, il ne vous manquera pas ! .23.0 EUR23.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu THEATRE DE LA FONTAINE D'ARGENT Adresse 5 rue Fontaîne d'Argent Ville AIX EN PROVENCE Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville THEATRE DE LA FONTAINE D'ARGENT AIX EN PROVENCE

THEATRE DE LA FONTAINE D'ARGENT AIX EN PROVENCE Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix en provence/

Yves Pujol THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT 2023-05-31 was last modified: by Yves Pujol THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT THEATRE DE LA FONTAINE D'ARGENT 31 mai 2023 Théâtre de la Fontaine d'Argent Aix-en-Provence

AIX EN PROVENCE Bouches-du-Rhône