Yves Pillant: une philosophie de la rencontre Marseille 1er Arrondissement, 18 février 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Yves Pillant: une philosophie de la rencontre Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement

2022-02-18 17:00:00 – 2022-02-18 19:00:00 Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

La modernité s’essouffle tant la considération de l’Homme indépendant, autonome, volontaire et décideur a montré ses excès de maîtrise et ses failles. Y aurait-il un autre commencement que la conscience et le savoir?

Ne sommes-nous pas rencontres ?

Mais alors tout ne part plus de moi ; il y va de l’autre. La première partie tente d’élaborer une phénoménologie de la rencontre. Mais la rencontre se limite au face à face. Pourrait-elle nous emmener au-delà jusqu’à une reconsidération de la justice, de la politique, de la société ? La seconde partie présente une articulation entre ces dimensions de notre réalité commune.



La rencontre serait alors ce qui permet de penser une société qui n’absorbe rien de nos singularités, et d’envisager la dimension politique à l’endroit d’une vulnérabilité partagée.

Conférence d’Yves Pillant, docteur en philosophie.

La modernité s’essouffle tant la considération de l’Homme indépendant, autonome, volontaire et décideur a montré ses excès de maîtrise et ses failles. Y aurait-il un autre commencement que la conscience et le savoir?

Ne sommes-nous pas rencontres ?

Mais alors tout ne part plus de moi ; il y va de l’autre. La première partie tente d’élaborer une phénoménologie de la rencontre. Mais la rencontre se limite au face à face. Pourrait-elle nous emmener au-delà jusqu’à une reconsidération de la justice, de la politique, de la société ? La seconde partie présente une articulation entre ces dimensions de notre réalité commune.



La rencontre serait alors ce qui permet de penser une société qui n’absorbe rien de nos singularités, et d’envisager la dimension politique à l’endroit d’une vulnérabilité partagée.

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille