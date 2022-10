Yves Martini – Attention… Ouvrez les Yeux ! Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Yves Martini – Attention… Ouvrez les Yeux ! Marseille 8e Arrondissement, 22 octobre 2022, Marseille 8e Arrondissement.

36 rue Negresko Théâtre l'Archange Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-10-22 21:00:00 – 2022-10-22

Bouches-du-Rhne Marseille 8e Arrondissement EUR Ce spectacle de magie mêle sons, lumières et effets spéciaux. Divers numéros visuels s’enchaînent, on passe de la poésie au comique et le public est appelé à participer.



Magie humoristique, table volante, grandes illusions, cabine spirit, malle des indes (un numéro de substitution de personnes étonnant), numéro de bulles, etc.

Ce spectacle est adapté à tous les âges, et petits comme grands en sortiront enchantés ! Yves Martini, le magicien qui a parcouru le monde, vous fait découvrir un cocktail de ses meilleurs tours… http://www.archangetheatre.com/ Théâtre l’Archange 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement

